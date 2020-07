Liverpool: Elliott erhält Profivertrag

Der FC Liverpool stattet Nachwuchshoffnung Harvey Elliott mit seinem ersten Profivertrag aus. Über die genaue Vertragslänge machen die Reds keine Angaben. In seiner Premieren-Saison für Liverpool machte der 17-jährige Rechtsaußen acht Pflichtspiele für die Profis.

Für den gebürtigen Londoner geht mit der Unterzeichnung ein Traum in Erfüllung: „Ich glaube, seit dem ersten Tag, an dem ich hereinkam, war es bis jetzt eine unbeschreibliche Reise. Ich bin gespannt, was die Zukunft bringen wird und ich freue mich einfach darauf, dem Klub und den Fans alles zu geben.“