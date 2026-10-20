Transferzeugnis: Top-Bewertung für Arsenal

Nicht schön, aber erfolgreich. So oder so ähnlich lässt sich der disziplinierte Spielstil von Mikel Arteta und dem FC Arsenal ungefähr beschreiben. Das hat die Gunners in der vergangenen Saison zum Titel in der Premier League und ins Finale der Champions League geführt. Und auch in dieser Saison ist der Klub aus dem Norden Londons wieder auf Kurs. Zehn von elf Pflichtspielen wurden gewonnen, einzig die Partie gegen Brighton & Hove Albion (0:3) ging krachend in die Hose.

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Große Anteile am bisherigen Erfolg haben auch drei Neuzugänge, die unter Arteta eine ordentliche Rolle spielen. Insgesamt hat Arsenal im vergangenen Sommer knapp 190 Millionen Euro für das Trio ausgegeben.

Ezri Konsa – Note 2,0

Auf die langwierige Rückenverletzung von William Saliba (25) hat Arsenal schnell reagiert und Konsa für knapp 60 Millionen Euro von Aston Villa geholt. Von Beginn an ist der englische Nationalspieler gesetzt und fügt sich nahtlos in die kompakte Defensive von Arteta ein. In vier von sieben Spielen in der Premier League stand hinten die Null – auch dank Konsa. Im Spielaufbau hat der 28-Jährige noch Luft nach oben, gegen die Seagulls offenbarte er genau wie seine Kollegen überraschende Mängel. Spannend wird sein, ob Konsa auch noch seine Minuten erhält, wenn Saliba Mitte Dezember zurückkehrt.

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Bruno Guimarães – Note 1,5

Satte 90 Millionen hat der Brasilianer von Newcastle United gekostet, die Erwartungen waren somit enorm hoch. Umso erstaunlicher, dass sich Guimarães noch nicht wirklich einen Stammplatz an der Seite von Declan Rice (27) sichern konnte. Der 28-Jährige wechselt sich immer wieder mit Youngster Myles Lewis-Skelly (20) ab. Gegen Brighton hatte Arteta Guimarães aufgrund seiner enttäuschenden Leistung sogar öffentlich kritisiert.

Welcher Sommer-Neuzugang ist bei Arsenal am wichtigsten? Ezri Konsa Bruno Guimarães Christos Tzolis Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Und doch bleibt nach den ersten Monaten im Norden Londons festzuhalten: Mit Guimarães hat Arsenal einen Schlüsselspieler hinzugewonnen, der Spiele entscheidet. Beispielsweise gegen den AFC Sunderland (2:0) und Leeds United (2:1), als er jeweils von der Bank kommend die entscheidenden Treffer erzielte. Der Wunschspieler des Sommers bewies zuletzt immer häufiger, wie enorm wichtig er langfristig für die Gunners werden kann und etabliert sich inzwischen hervorragend. In Bestform hebt er Rice & Co. noch einmal auf ein ganz anderes Niveau.

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Christos Tzolis – Note 2,5

Der ehemalige Düsseldorfer wechselte für 40 Millionen vom FC Brügge nach England und soll bei Arsenal Gabriel Martinelli (25) ersetzen, der Al Hilal 70 Millionen wert war. Durch die fehlende Effizienz hat sich Martinelli für Arteta verzichtbar gemacht, Tzolis sollte da eine Verbesserung bringen.

Der Start ist dem Griechen auch durchaus gelungen, er bekam direkt viel Spielzeit. Doch auch Tzolis fehlt noch die Kaltschnäuzigkeit vor dem Kasten, auf einen Treffer muss der 24-jährige Linksaußen noch warten. Immerhin konnte er vier Assists bei acht Auftritten liefern. Seit zwei Wochen fehlt Tzolis mit einer Oberschenkelverletzung.

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Illan Meslier – ohne Note

Keine Ablöse, kein Spiel, keine Note. Meslier kam im Sommer nach einer Saison ohne Spielpraxis ablösefrei von Leeds United und verstärkt das Torwartteam um Kepa Arrizabalaga (32) und David Raya (31). Wenig überraschend ist der 26-Jährige nur das Backup und kann deshalb nicht bewertet werden.

Fazit – Note 2,0

Der ohnehin schon sehr gut aufgestellte Kader des FC Arsenal wurde in diesem Sommer auch in der Breite qualitativ nochmal mehr als ordentlich verstärkt. Alle Positionen sind inzwischen nahezu gleichwertig mehrfach besetzt, Arteta hat Woche für Woche die Qual der Wahl. Einzig im Mittelsturm haben die Gunners es verpasst, Wunschstürmer Julián Alvarez (26/Atlético Madrid) zu verpflichten. Da Gabriel Jesus (29) im Gegenzug für schmale zehn Millionen Euro an den FC Barcelona abgegeben wurde, hat sich zumindest die Situation auf der Neun nicht verbessert.

Weitere Transferzeugnisse:

Transferzeugnis: Zweimal Note 1 für Barça

Transferzeugnis: Real-Krise auch bei Sommertransfers

Transferzeugnis: Dreimal Note 6 für Tottenham