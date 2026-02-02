Menü Suche
La Liga

Verletzungsschock für ter Stegen

von Luca Hansen - Quelle: Cadena SER
Marc-André ter Stegen im Trikot vom FC Girona

Marc-André ter Stegen bleibt weiter vom Pech verfolgt. Wie Nil Solà von ‚Cadena SER‘ berichtet, hat sich der Schlussmann des FC Girona beim 0:1 gegen Real Oviedo eine Muskelverletzung zugezogen. Dem Radiosender zufolge könnte der 33-Jährige bis zu zwei Monate ausfallen. Auch eine vorzeitige Rückkehr zum FC Barcelona stehe im Raum.

Ter Stegen war erst vor wenigen Wochen auf Leihbasis nach Girona gewechselt, um dort mit Blick auf die WM 2026 Spielpraxis zu sammeln. Die erneute Verletzung könnte ihm jetzt einen Strich durch die Rechnung machen.

