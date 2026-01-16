Gute Nachricht für Musiala

Jamal Musiala könnte im Bundesliga-Spitzenspiel gegen RB Leipzig am morgigen Samstagabend (18:30 Uhr) wieder für den FC Bayern auf dem Feld stehen. Wie Trainer Vincent Kompany erklärt, wird der 22-Jährige gegen die Sachsen „wieder im Kader stehen, wenn heute im Training alles gut läuft“. Der Nationalspieler war in Folge eines Wadenbeinbruchs, den er sich im Sommer im Viertelfinale der FIFA Klub-WM gegen Paris St. Germain (0:2) zugezogen hatte, die ganze Hinrunde ausgefallen. Zu Wochenstart hatte Kompany bereits verlauten lassen, dass es in Bezug auf den Youngster „bald etwas Neues zu erzählen“ gibt. Nun steht der Edeltechniker vor einem überraschenden Comeback.

Ein weiterer Rückkehrer steht ebenfalls in den Startlöchern. Joshua Kimmich (30) hatten seit kurz vor Weihnachten Sprunggelenksprobleme geplagt, sodass er in den vergangenen drei Bundesligapartien passen musste. Auch der Leader der Bayern könnte gegen Leipzig wieder auf dem Platz stehen – womöglich sogar in der Startelf, wie Kompany verrät: „Bei Joshua schauen wir auch heute, da schauen wir auf die Balance. Er wäre eventuell sogar in der Lage, morgen direkt wieder zu spielen.“