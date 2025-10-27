Auf der Shortlist: Bayern will Hoffenheim-Stürmer

Harry Kane ist in bestechender Form und gehörte in den vergangenen Wochen zu den absoluten Topstürmern auf dem Planeten. Dass 32-jährige Engländer aber auch nicht jünger wird, ist beim FC Bayern allen Verantwortlichen bewusst. Während die Tendenz bei Nicolas Jackson (24/ausgeliehen vom FC Chelsea) eher Richtung Rückkehr nach London geht, haben die Münchner in der Bundesliga einen möglichen Backup für Torgarant Kane ausgemacht.

Der deutsche Rekordmeister mischt nach ‚Sky‘-Informationen bei Fisnik Asllani mit. Dem Pay-TV-Sender zufolge beschäftigen sich die Münchner mit dem kosovarischen Stürmer von der TSG Hoffenheim, dieser stehe auf der Münchner Shortlist. Asllani hat eine Ausstiegsklausel in überschauberer Höhe in seinem Vertrag, dementsprechend sind zahlreiche europäische Topklubs und Vertreter aus der Bundesliga hinter dem Youngster her.

Ein Sommerwechsel sei beim 23-Jährigen definitiv geplant. Zuletzt wurde auch dem FC Barcelona ein Interesse am zehnfachen Nationalspieler nachgesagt. In der laufenden Saison erzielte Asllani in neun Pflichtspielen sechs Tore für die Hoffenheimer, außerdem sammelte er noch zwei direkte Torvorlagen.