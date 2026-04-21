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UEFA Champions League

Bayern-Update bei Vitinha

von Lukas Hörster - Quelle: Canal Plus
Vitinha jubelt für PSG @Maxppp

Paris St. Germain darf sich noch Hoffnungen auf einen Einsatz von Vitinha im Champions League-Halbfinale gegen den FC Bayern in einer Woche machen. Wie ‚Canal Plus‘ berichtet, ist man beim amtierenden Henkelpott-Gewinner „optimistisch“, dass der Mittelfeld-Maestro seine Entzündung am Fuß bis zum kommenden Dienstag ausgestanden hat.

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Vitinha musste bei der 1:2-Ligapleite gegen Olympique Lyon am vergangenen Sonntag zur Pause in der Kabine bleiben. Gestern folgte die Diagnose – PSG äußerte sich aber bislang nicht zur Ausfallzeit des 26-Jährigen.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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