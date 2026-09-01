Blitz-Transfer: VfB gibt Chema ab

Am Deadline Day kann der VfB Stuttgart noch einmal wichtige Millionen-Einnahmen generieren. Durchaus überraschend verlässt Chema Andrés die Schwaben nach nur einer Saison wieder und schließt sich Brighton & Hove Albion an. Auf der Insel unterschreibt der Spanier einen Fünfjahresvertrag.

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One new message… 😁🤳 pic.twitter.com/l8v64acFMx — Brighton & Hove Albion (@BHAFC) September 1, 2026

Die Seagulls überweisen dem Vernehmen nach 23 Millionen Euro für den 21-jährigen Sechser, Real Madrid kassiert allerdings die Hälfte der Ablösesumme. Vor einem Jahr hatte der VfB für Chema noch drei Millionen Euro an die Königlichen überwiesen.

Über den Abgang sagt Sportvorstand Fabian Wohlgemuth: „Chema hat nach seinem Wechsel aus Spanien zum VfB als junger Spieler sehr schnell Fuß gefasst. Auch dank ihm konnten wir uns für die Champions League qualifizieren und ins Pokalfinale einziehen. Kurzfristig hat sich nun für Chema die Option ergeben, nach Brighton in die Premier League zu wechseln. Aus sportlicher Sicht hätten wir Chema gerne gehalten, dem gegenüber stand der Wechselwunsch des Spielers. Wir haben den Transfer an entsprechende finanzielle Bedingungen geknüpft, die erfüllt wurden, sodass wir dem Transfer letztlich zugestimmt haben. Wir danken Chema für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm viel Erfolg in England.“