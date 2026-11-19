Der französische Erstligist Racing Straßburg greift für einen Trainerwechsel tief in die Tasche. Wie die Elsäßer am Mittwochabend verkündeten, ersetzt Vítor Matos seinen portugiesischen Landsmann Hugo Oliveira.

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Für Matos fließen stolze sechs Millionen Euro Ablöse an den englischen Zweitligisten Swansea City. Straßburg verfügt als Farmteam des FC Chelsea über große finanzielle Mittel. Platz 13 in der Ligue 1 ist daher enttäuschend.