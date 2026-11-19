Ligue 1
Sechs Millionen für neuen Trainer
1 min.
@Maxppp
Der französische Erstligist Racing Straßburg greift für einen Trainerwechsel tief in die Tasche. Wie die Elsäßer am Mittwochabend verkündeten, ersetzt Vítor Matos seinen portugiesischen Landsmann Hugo Oliveira.
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Racing Club de Strasbourg Alsace @RCSA – 18/11
Vítor Matos nommé entraîneur du Racing Club de Strasbourg Alsace 💙🤍Bei X ansehen
Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City ✍️
Le communiqué 👉
Le technicien portugais rejoint Strasbourg en provenance de Swansea City ✍️
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Für Matos fließen stolze sechs Millionen Euro Ablöse an den englischen Zweitligisten Swansea City. Straßburg verfügt als Farmteam des FC Chelsea über große finanzielle Mittel. Platz 13 in der Ligue 1 ist daher enttäuschend.
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