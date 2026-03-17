Juve: David schon wieder weg?

Jonathan David könnte Juventus Turin offenbar nach nur einer Saison wieder verlassen. Wie die ‚Tuttosport‘ berichtet, steht die Alte Dame einem Verkauf des 26-Jährigen offen gegenüber. Der Kanadier soll insbesondere in Frankreich einen Markt haben: Mit Olympique Lyon und Olympique Marseille zeigen zwei Schwergewichte der Ligue 1 Interesse am Mittelstürmer.

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David kam seit seinem ablösefreien Wechsel nach Turin im vergangenen Sommer bei den Bianconeri nie wirklich in Fahrt. In 39 Pflichtspielen markierte der Rechtsfuß lediglich sieben Treffer. Sein Standing in Frankreich ist aufgrund seiner Zeit in Lille dennoch ungebrochen hoch. Für die Doggen erzielte er 109 Tore in 232 Pflichtspielen. Neben der Ligue 1 bleibt auch die Premier League ein Thema: Nachdem West Ham United und Tottenham Hotspur im vergangenen Sommer vergeblich angeklopft hatten, soll zuletzt auch Nottingham Forest im Winter einen Vorstoß gewagt haben.