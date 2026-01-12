Kovacs verheerender Prinzipienbruch bei Guirassy

Auch wenn Borussia Dortmund in der Bundesliga gewissermaßen als best of the rest hinter dem enteilten FC Bayern auf Tabellenrang zwei steht und auch in der Champions League recht ordentlich platziert ist, gibt es bei den Westfalen extremen Grund zur Sorge. Stürmerstar Serhou Guirassy befindet sich in einem Leistungsloch, das bereits seit Monaten anhält und immer mehr zum Problem wird.

In den vergangenen zwölf Ligaspielen sammelte der 29-Jährige lediglich eine Torbeteiligung, fällt dafür immer mehr durch stetiges Hadern, Meckern und unglückliche Situationen auf – wie am vergangenen Freitag beim 3:3-Unentschieden bei Eintracht Frankfurt, als er recht plump einen Elfmeter verschuldete. Trotzdem hält Coach Niko Kovac weiter an seinem Torjäger fest. Und das könnte teuer werden.

Bekommt Kovac Probleme mit der Mannschaft?

„Dass Kovac und dessen Trainerteam in der bisherigen Amtszeit Trainings- und Spielleistungen mit Einsatzzeiten belohnten, sorgte dafür, dass die Formkurve im vergangenen Jahr steil nach oben ging. Daran gemessen dürfte Guirassy nicht mehr spielen“, analysiert der ‚kicker‘.

In Fábio Silva (23) stünde eine Alternative bereit. Der Portugiese wurde im Sommer für die stolze Summe von 22,5 Millionen Euro verpflichtet und zeigte als Einwechselspieler immer wieder gute Ansätze. Trotzdem erhält Guirassy den Vorzug. Und Silva? Kokettiert bereits mit einem Abgang.

Auch im Rest der Mannschaft brodelt es, wie insbesondere Nico Schlotterbeck (26) anzumerken ist, der bereits mehrfach intern sowie extern deutliche Worte gefunden und Kollegen – darunter auch Guirassy – angezählt hat. Dieser erhält jedoch weiter Rückendeckung von Kovac, der nach dem Frankfurt-Spiel verlauten ließ: „Ich halte ihm weiterhin die Stange.“ Entgegen dem etablierten Leistungsprinzip.

Finanzielle Folgen der Guirassy-Flaute

Neben atmosphärischen Störungen könnten die Leistungen von und das Festhalten an dem Guineer auch handfeste finanzielle Folgen haben. Denn auch Guirassy liebäugelt mit einem lukrativen Wechsel und einem ganz großen letzten Vertrag.

Immer wieder wurden Klubs aus Saudi-Arabien ins Spiel gebracht. Der BVB ist laut ‚Bild‘ nicht gänzlich abgeneigt, seinen Angreifer im Sommer für eine exorbitante Summe gehen zu lassen. Für ausgewählte europäische Topklubs gilt eine Ausstiegsklausel von 50 Millionen Euro, andere Vereine müssen verhandeln. Intern soll der BVB eine Schmerzgrenze von 80 Millionen Euro festgelegt haben – angesichts der aktuellen Leistungen des 26-maligen Nationalspielers aber komplett utopisch.

Tausch im Bremen-Spiel?

Ein weiterer finanzieller Verlust droht dem BVB, wenn sich die Guirassy-Krise auf das sportliche Abschneiden auswirkt. In der Bundesliga buhlen gegenwärtig vor allem sieben Teams um die internationalen Plätze, ein Erreichen der Champions League-Qualifikation ist für Dortmund daher kein Selbstläufer.

In der aktuellen Königsklassensaison rangieren die Schwarz-Gelben lediglich auf einem Playoff-Platz – und könnten im Anschluss an die Gruppenphase je nach Platzierung in einem solchen auf schwere Gegner treffen. Es wird also höchste Zeit, dass sich etwas ändert und die Guirassy-Krise nicht zur BVB-Krise wird.

Ausschließen mag Kovac nichts, wie er nun auf der Pressekonferenz vor der Partie gegen Werder Bremen am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) angesprochen auf einen Wechsel in der Sturmspitze erklärte: „Fábio hat in Frankfurt einen sehr guten Impact gebracht und eine gute Leistung gezeigt. Jeder bekommt seine Chance, und ich belohne Leistung.“