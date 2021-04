PSG-Duo vor Rückkehr gegen Bayern

Paris St. Germain kann im Champions League-Rückspiel gegen Bayern München sehr wahrscheinlich wieder auf Mittelfeldmann Marco Verratti (28) und Rechtsverteidiger Alessandro Florenzi (30) zurückgreifen. Laut ‚Téléfoot‘ sind die beiden Italiener nach ihren jüngsten Corona-Befunden negativ getestet worden.

Somit stößt das Duo in Kürze zum Kader zurück. In der Viertelfinalpartie am kommenden Dienstag geht es für PSG darum, den Vorteil gegenüber Bayern nicht aus der Hand zu geben. Ein 3:2 entführten die Franzosen aus der Allianz Arena trotz deutlicher Feldunterlegenheit.