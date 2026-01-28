Sofortiger Bayern-Abschied: Schnelle Entscheidung bei Goretzka

Dass Atlético Madrid Interesse an Leon Goretzka zeigt, ist spätestens seit gestern bekannt. Sportdirektor Mateu Alemany kam am Montagabend nach München, um Gespräche bezüglich einer Verpflichtung des Mittelfeldspielers vom FC Bayern zu führen.

‚Sky‘ bringt nun etwas mehr Licht ins Dunkle. Tatsächlich soll der Atleti-Boss versuchen, Goretzka noch vor dem Deadline Day am Montag nach Madrid zu lotsen. Auch Trainer Diego Simeone soll sich einen Transfer des 30-jährigen Nationalspielers wünschen. Goretzka selbst kann sich einen Wechsel zu den Rojiblancos sehr gut vorstellen.

Ob der Bayern-Profi schon im Laufe der Woche seine Zelte in München abbricht oder erst im Sommer die Koffer packt, soll sich zeitnah entscheiden. Dem Bericht des Pay-TV-Senders zufolge ist innerhalb der nächsten 24 Stunden mit einem Beschluss zu rechnen. Im Verlauf des heutigen Tages habe es zudem neue Gespräche zwischen den Beteiligten gegeben, bei Goretzka selbst liegen nun alle Infos auf dem Tisch.

Zuletzt hieß es, die Bayern fordern 20 Millionen Euro Ablöse für einen Verkauf von Goretzka. Atlético versucht die Summe zu drücken, insbesondere mit dem Verweis auf die geringe Restvertragslaufzeit des Achters.

Update (19:01 Uhr): Offenbar bekommt Atlético im Werben um Goretzka Konkurrenz. Laut Matteo Moretto sind auch Vertreter von Tottenham Hotspur an den DFB-Kicker herangetreten, um ihr Interesse zu hinterlegen. Ob Goretzka von den Avancen der Spurs ebenso angetan ist, geht aus dem Bericht des Sportjournalisten nicht hervor.