Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Frankfurt: Nkounkou-Abnehmer gefunden?

von Fabian Ley - Quelle: L’Équipe
1 min.
Niels Nkounkou im Eintracht-Training @Maxppp

Niels Nkounkou (25) könnte es an den letzten Tagen des Transferfensters in seine französische Heimat ziehen. Laut ‚L’Équipe‘ beobachtet der OGC Nizza die Situation des Linksverteidigers aufmerksam. Der Ligue 1-Klub prüfe ein Leihgeschäft. An der Côte d’Azur gilt der Frankfurter als möglicher Ersatz für Melvin Bard (25), der Nizza noch verlassen könnte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Die Südfranzosen holten in Person von Elye Wahi (23) in diesem Sommer bereits einen Profi von der Eintracht. Folgt nun der nächste? Nkounkou spielt bei den Hessen in den Planungen jedenfalls keine Rolle mehr und wurde aus dem Kader aussortiert. Die vergangene Saison verbrachte der Linksfuß leihweise beim FC Turin.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Ligue 1
Frankfurt
Nizza
Niels Nkounkou

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Ligue 1 Ligue 1
Frankfurt Logo Eintracht Frankfurt
Nizza Logo OGC Nizza
Niels Nkounkou Niels Nkounkou
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert