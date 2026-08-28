Niels Nkounkou (25) könnte es an den letzten Tagen des Transferfensters in seine französische Heimat ziehen. Laut ‚L’Équipe‘ beobachtet der OGC Nizza die Situation des Linksverteidigers aufmerksam. Der Ligue 1-Klub prüfe ein Leihgeschäft. An der Côte d’Azur gilt der Frankfurter als möglicher Ersatz für Melvin Bard (25), der Nizza noch verlassen könnte.

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Die Südfranzosen holten in Person von Elye Wahi (23) in diesem Sommer bereits einen Profi von der Eintracht. Folgt nun der nächste? Nkounkou spielt bei den Hessen in den Planungen jedenfalls keine Rolle mehr und wurde aus dem Kader aussortiert. Die vergangene Saison verbrachte der Linksfuß leihweise beim FC Turin.