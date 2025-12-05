Asllani reagiert auf Interesse von Bayern & BVB

Fisnik Asllani hat sich zu den Transfergerüchten um seine Person geäußert. „Klar kriegt man so was mit. Es ehrt mich natürlich und macht mich ein Stück weit auch stolz, wenn ich solche Sachen lese“, räumt der Angreifer im Interview mit ‚RTL/ntv‘ und ‚sport.de‘ ein. Gleichzeitig betont der 23-Jährige: „Mein Fokus ist ganz klar auf der TSG Hoffenheim, auf den kommenden Spielen, den kommenden Wochen und Monaten. Das ist für mich das Allerwichtigste. Was am Ende dann kommt, wird man sehen. Alles zu seiner Zeit.“

Der kosovarische Nationalspieler, der die TSG im Sommer 2026 per Ausstiegsklausel von rund 30 Millionen Euro verlassen kann, wird seit längerem beim FC Bayern als möglicher Backup für Harry Kane (32) gehandelt. FCB-Sportdirektor Christoph Freund bestätigte jüngst, dass Asllani „ein guter, interessanter, junger Spieler“ sei. Zuletzt wurde die Spur zu Borussia Dortmund sogar noch heißer. Gedanken über seine Zukunft macht sich Asllani schon: „Mit meiner Familie und sehr engen Freunden spreche ich natürlich auch über die nächsten Jahre. Ich bin keine 18 mehr, also plant man schon ein Stück weit die Karriere, das Leben. Wohin kann es gehen? Was möchte man?“