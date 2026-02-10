Juve arbeitet an McKennie-Deal

Juventus Turin befindet sich in Vertragsgesprächen mit US-Nationalspieler Weston McKennie. Dies geht aus einem Interview von ‚Sport Mediaset‘ mit Juve-Sportdirektor Marco Ottolini hervor. Der 45-Jährige lobt seinen Spieler dabei in höchsten Tönen: „Wir sind zehr zufrieden mit seiner Arbeit und führen die Gespräche mit ihm fort“.

Das Arbeitspapier des 27-jährigen Mittelfeldspielers läuft im Sommer aus, weshalb der italienische Rekordmeister unter Zeitdruck steht, eine baldige Einigung mit dem einstigen Bundesliga-Profi zu erzielen. Ansonsten droht der ablösefreie Verlust der Stammkraft, die in der laufenden Saison wettbewerbsübergreifend auf elf Torbeteiligungen in 33 Einsätzen kommt. Seit seinem Wechsel vom FC Schalke 04 in die Serie A 2020 gehört McKennie – ausgenommen von einer halbjährigen Leihe zu Leeds United – zum festen Bestandteil des Turiner Kaders. Die Alte Dame ließ sich die Dienste des Rechtsfußes damals knapp 30 Millionen Euro kosten.