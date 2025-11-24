Konkretes Interesse: Manzambi schon im Winter weg?

In der Bundesliga zählt Johan Manzambi zu den größten Entdeckungen der Saison. Der 20-jährige Schweizer spielt beim SC Freiburg groß auf und empfiehlt sich bereits für höhere Aufgaben. Neun Ligaspiele, ein Tor und zwei Assists stehen zu Buche, dazu überwiegend starke Leistungen. Grund genug für einen Verein aus der Königsklasse, die Fühler in Richtung Breisgau auszustrecken.

Laut ‚Sky‘ baggert die SSC Neapel intensiv am Mittelfeldspieler. Die Süditaliener sind konkret interessiert und haben Interesse an einem Wintertransfer, so der Pay-TV-Sender. Zwischen Npaoli und der Spielerseite haben auch schon Sondierungsgespräche stattgefunden. Auch weil Kevin de Bruyne (34) verletzungsbedingt länger fehlt, könnte die Spur zu Manzambi schon im Janaur heiß werden.

Nach Freiburg wurde allerdings noch kein Kontakt etabliert. Ob die Freiburger überhaupt verkaufsbereit sind, hängt mit Sicherheit auch an der Höhe eines möglichen Angebots zusammen. Eine Ausstiegsklausel ist in Manzambis Vertrag nicht verankert. Da der Shootingstar noch bis 2030 gebunden ist, hält der SC das Heft des Handelns in der Hand.