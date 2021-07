Herthas Kurswechsel: Die Rückbesinnung des Hauptstadtklubs

16:0 – mehr als ein entspanntes Eingrooven in die Vorbereitung war Herthas Testspiel gegen Landesligist Schwarz-Rot Neustadt am vergangenen Donnerstag nicht. Zumindest aber ließ der Sommerkick schon einmal durchblicken, welche Nachwuchstalente der Alten Dame sich aktuell Hoffnungen auf eine größere Rolle im Profikader machen können.

Vor allem Stürmer Ruwen Werthmüller (20) tat sich mit einem Doppelpack hervor und machte Ansprüche geltend. Daneben trugen sich mit Anton Kade (17) und Jonas Michelbrink (20) weitere junge Offensivleute in die lange Torschützenliste ein. Gemeinsam mit Sechser Jonas Dirkner (18) sind diese drei nach Márton Dárdai (19) und Luca Netz (18) der nächste Schwung von Hertha-Talenten, die unter Trainer Pál Dárdai in den Profi-Kader drängen.

„Goldelse“ vs. Big City Klub

Dárdai und seine Rasselbande sind Protagonisten von Herthas jüngst eingesetzter Rückverwandlung. In den vergangenen Jahren kauften die traditionell nachwuchsstarken Hauptstädter mit den Geldspritzen von Investor Lars Windhorst in erster Linie teure Spieler von außerhalb. Ebenjener Windhorst, Präsident Werner Gegenbauer und Ex-Sportchef Michael Preetz wollten Hertha im Hauruck-Verfahren an die Bundesliga-Spitze führen. Stichwort: Big City Klub.

Weil dieser Kurs zweimal fast in den Abstieg geführt hätte, folgt nun die Rückbesinnung in der Hauptstadt: Preetz‘ Nachfolger Fredi Bobic und Geschäftsführer Carsten Schmidt wollen Hertha wieder stärker mit Berlin verknüpfen und die Metropole mobilisieren. Dahinter steckt eine Agenda, die nach dem Spitznamen der Viktoria-Skulptur auf der Berliner Siegessäule „Goldelse“ genannt wurde.

Hertha und ihre Rückkehrer

Das zentrale Schlagwort dieses Projekts: Identifikation. Hertha will Spieler, die den Verein – plakativ formuliert – im Herzen tragen. Neben gennannten Nachwuchskräften gehört, so die Marketingbotschaft, auch Rückkehrer Kevin-Prince Boateng (34) dazu – vor 14 Jahren ein blutjunger Berliner Nachwuchskicker, der sich nach seinem Durchbruch bei den Profis in die große, weite Fußballwelt verabschiedete. Boateng begann seine Karriere bei Hertha und wird sie dort wohl auch beenden.

Über den sportlichen Wert dieses Transfers lässt sich trefflich streiten. Unbestritten aber wird Boateng, einer dieser sogenannten Leitwölfe, Einfluss in der Kabine geltend machen, die Mannschaft scharf machen, Erfahrungen an die jüngeren Mitspieler wie Mittelfeld-Kollege Arne Maier weitergeben.

Apropos Arne Maier: Der jüngste Werdegang des U21-Europameisters steht quasi sinnbildlich für Herthas Kurswechsel. Preetz setzte dem 22-jährigen Mittelfeldspieler namhafte Stars wie Lucas Tousart oder Mattéo Guendouzi vor die Nase und parkte den Blondschopf im Gegenzug leihweise bei Aufsteiger Arminia Bielefeld. Nun ist Maier zurück und soll als Klub-Zögling auf und neben dem Platz eine zentrale Rolle einnehmen. Ermöglichen soll ihm dies Trainer Dárdai – ein Rückkehrer auf dem Trainerstuhl.