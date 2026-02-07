Menü Suche
FC Bayern: Saison-Novum zum richtigen Zeitpunkt

Der FC Bayern steht vor zwei anspruchsvollen Spielen. Umso besser, dass die personelle Lage sich entspannt.

von Lukas Hörster
Vincent Kompany ist guter Laune @Maxppp

Der FC Bayern kann im morgigen Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) auf Manuel Neuer zählen. ‚Sky‘ zeigt Bilder, auf denen der Kapitän heute schon wieder Torwartübungen absolviert – der Infekt ist also auskuriert.

Trainer Vincent Kompany freute sich schon auf der Spieltagspressekonferenz: „Wir werden den gesamten Kader zur Verfügung haben.“ Ein Novum in der laufenden Saison. Vor dem Jahreswechsel fehlten noch gleich mehrere potenzielle Leistungsträger wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala langzeitverletzt.

Für die Münchner und Kompany kommt die frohe Kunde genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach zwei Punktverlusten in der Liga gilt es gegen Hoffenheim die Verhältnisse wieder gerade zu rücken. Am Mittwoch (20:30 Uhr) steigt das DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig.

