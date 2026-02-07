FC Bayern: Saison-Novum zum richtigen Zeitpunkt

Der FC Bayern kann im morgigen Bundesliga-Spitzenspiel gegen die TSG Hoffenheim (17:30 Uhr) auf Manuel Neuer zählen. ‚Sky‘ zeigt Bilder, auf denen der Kapitän heute schon wieder Torwartübungen absolviert – der Infekt ist also auskuriert.

Unter der Anzeige geht's weiter

Trainer Vincent Kompany freute sich schon auf der Spieltagspressekonferenz: „Wir werden den gesamten Kader zur Verfügung haben.“ Ein Novum in der laufenden Saison. Vor dem Jahreswechsel fehlten noch gleich mehrere potenzielle Leistungsträger wie Alphonso Davies oder Jamal Musiala langzeitverletzt.

Für die Münchner und Kompany kommt die frohe Kunde genau zum richtigen Zeitpunkt. Nach zwei Punktverlusten in der Liga gilt es gegen Hoffenheim die Verhältnisse wieder gerade zu rücken. Am Mittwoch (20:30 Uhr) steigt das DFB-Pokalviertelfinale gegen RB Leipzig.