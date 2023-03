Rennen eröffnet: Zwei Topklubs an Vuskovic-Bruder Luka dran

Freud und Leid liegen manchmal nah beieinander: Während sich HSV-Innenverteidiger Mario Vuskovic (21) schwerwiegenden Dopingvorwürfen gegenübersieht und vor dem DFB-Sportgericht gegen eine mehrjährige Sperre kämpft, erobert sein kleiner Bruder Luka bei Hajduk Split derzeit den kroatischen Fußball.

Am vergangenen Mittwoch trug sich der 16-Jährige, ebenfalls Innenverteidiger, beim 2:1 im nationalen Pokal gegen NK Osijek in die Torschützenliste ein und avancierte damit zum jüngsten Torschützen in Hajduks Klubgeschichte. Zweimal durfte Vuskovic bislang für die Profis ran – weitere Einsätze werden folgen.

Für seinen Heimatverein aber womöglich nicht allzu viele. Während schon vor einer Weile Paris St. Germain auf den Teenager aufmerksam geworden sein soll, gilt dies inzwischen auch für Manchester City. Dem Branchenkenner Fabrizio Romano zufolge erwägt Manchester City, ein Angebot für Vuskovic einzureichen.

Bei diesen beiden Vereinen wird es allerdings nicht bleiben, davon ist fest auszugehen. Vuskovics Vertrag in Split ist noch bis 2026 datiert. Die Interessenten kommen somit um die Zahlung einer Ablösesumme nicht herum. „Das Rennen ist eröffnet“, kündigt Romano einen heißen Poker an.