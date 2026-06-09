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La Liga

Mourinho holt Pepe zurück

von Martin Schmitz - Quelle: Sky
Pepe im Trainingsanzug von Real Madrid @Maxppp

José Mourinho, der designierte neue Cheftrainer von Real Madrid, wird Ex-Spieler Pepe als seinen Co-Trainer installieren. Das berichtet ‚Sky‘. Das ehemalige Raubein hatte während Mourinhos erster Amtszeit 125 Pflichtspiele unter dem portugiesischen Coach bei Real gemacht und gehörte damals zu den engeren Vertrauten des Trainers im Team.

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Die offizielle Anstellung des Special One wird zeitnah erwartet, nachdem Florentino Pérez in der Nacht zum Montag als Präsident der Königlichen wiedergewählt wurde. Es ist Pepes erster Job nach seiner aktiven Karriere.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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