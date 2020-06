Möglicher Dest-Erbe: Van Gelderen vor dem Durchbruch?

Gut möglich, dass Liam van Gelderen ab der kommenden Saison vermehrt in den Fokus rückt. Für den wahrscheinlichen Abgang von Sergiño Dest (19) muss man in Amsterdam einen Nachfolger ausfindig machen. Da der Blick der Ajax-Verantwortlichen zumeist erst in die eigene Jugendakademie geht, ist es nicht unwahrscheinlich, dass ein Talent wie van Gelderen in Dests Fußstapfen treten wird.

Unter der Anzeige geht's weiter

Am heutigen Mittwoch wurde die langfristige Verlängerung mit dem 19-Jährigen verkündet. Der Rechtsverteidiger aus der zweiten Mannschaft unterschrieb einen neuen Vertrag bis 2023. Sein aktueller Kontrakt wäre im Sommer ausgelaufen.

Flexibler Verteidiger

Dass van Gelderen das nötige Fußwerk mitbringt, um den Durchbruch zu schaffen, ist unverkennbar. Gerade in der Defensive glänzt der Rechtsfuß mit einem sehr starkem Stellungsspiel. Gerne verteidigt er eng am Mann, was ihn für jeden Offensivspieler zu einem unangenehmen Gegner macht.

Neben seinen Defensiv-Qualitäten ist der Rechtsverteidiger aber auch immer wieder für eine Überraschung in der Offensive gut. Durch seine Bereitschaft, stets den Zweikampf zu suchen, gelingt es van Gelderen häufig, der Auslöser für Umschaltsituationen zu sein, in denen er auch sein Tempo optimal einbringen kann.

Trotz seiner „nur“ 1,78 Metern Körpergröße glänzt van Gelderen oft auch im Kopfballspiel, weshalb er vor allem in der Jugend vermehrt als Innenverteidiger zum Einsatz kam. Seine Entschlossenheit in den Zweikämpfen kann van Gelderen auf dieser Position bestens ausleben.

Möglicher Dest-Nachfolger

Als Paradebeispiel für den Karriereweg des jungen Verteidigers könnte Dest dienen. Auch er hatte sich 2019 über die zweite Mannschaft ins Rampenlicht gespielt. Seit vergangenem Herbst ist Dest Stammspieler in der ersten Mannschaft und hat das Interesse der absoluten Top-Klubs auf sich gezogen, an vorderster Front Bayern München und der FC Barcelona.

Da Trainer Erik ten Haag bekannt dafür ist, auf Eigengewächse zu setzen, könnte van Gelderen ab nächster Saison vielleicht schon in der Champions League zu sehen sein. Dass Starberater Mino Raiola seine Interessen vertritt, zeigt obendrein, dass in van Gelderen das Potenzial steckt, es eines Tages mit den ganz Großen aufzunehmen.