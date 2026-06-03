Werder: Neuer Interessent für Covic

Verlässt Patrice Covic den SV Werder Bremen im Sommer? Gianluca Di Marzio berichtet, dass Udinese Calcio die Entwicklung des 18-jährigen Offensivtalents beobachtet. Darüber hinaus zeigt Udinese für die Zehner-Position Interesse an César Palacios (21) von Real Madrid.

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Covic hat seine erste Saison bei den Profis hinter sich. Für Werder stand der kroatische U19-Nationalspieler wettbewerbsübergreifend 16 Mal auf dem Feld, gegen Union Berlin (4:1) gelang ihm Anfang März sogar sein Bundesliga-Premierentreffer.