Ajax: Kommt noch ein Vereinsloser?

Ajax Amsterdam sucht auch nach dem Ende des Transferfensters nach Verstärkungen. Wie der ‚Telegraaf‘ berichtet, zeigt Ajax Interesse an einer Verpflichtung des vereinslosen Mittelfeldspielers Yves Bissouma (30). Dabei hat der niederländische Rekordmeister Konkurrenz aus den europäischen Top-Ligen.

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Bissoumas Vertrag bei Tottenham Hotspur lief im Sommer aus. Der malische Nationalspieler war 2022 für 29 Millionen Euro von Brighton & Hove Albion zu den Spurs gekommen. Bissouma bringt die Erfahrung von 202 Premier League-Spielen mit und könnte den Kader von Ajax qualitativ sowie in der Breite ergänzen.