Dahoud hat unterschrieben

Nach fast drei Monaten ohne Verein hat Mahmoud Dahoud einen neuen Arbeitgeber gefunden. Dubai United gibt die Verpflichtung des zentralen Mittelfeldspielers final und offiziell bekannt. Beim Klub aus den Vereinigten Arabischen Emiraten wird der 30-Jährige künftig von Andrea Pirlo trainiert.

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Dahoud war zuletzt für Eintracht Frankfurt am Ball, sein Vertrag bei den Hessen lief Ende Juni aus. Zuvor hatte der Rechtsfuß in der Bundesliga auch das Trikot von Borussia Mönchengladbach, Borussia Dortmund und dem VfB Stuttgart getragen.