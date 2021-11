Tottenham: Conte erhält Arbeitserlaubnis

Antonio Conte wird Tottenham Hotspur bei der heutigen Conference League-Partie gegen Vitesse Arnheim (21 Uhr) erstmals von der Seitenlinie aus betreuen können. Wie die Londoner offiziell mitteilen, haben der 52-jährige Italiener sowie sein Trainerteam die Arbeitserlaubnis erhalten.

Zudem vermelden die Spurs, dass Cristian Stellini, Gianluca Conte, Costantino Coratti, Gian Piero Ventrone, Stefano Bruno sowie Ex-Interimstrainer Ryan Mason künftig Comtes Trainerteam angehören werden.

We can confirm that Antonio and his coaching staff have received their work permits and will take charge of tonight’s @europacnfleague group match against @MijnVitesse at @SpursStadium.