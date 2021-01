Chelsea: Rückendeckung für Werner

Frank Lampard hat seinem kriselnden Schützling Timo Werner Rückendeckung zugesagt. „Timo, seine Mannschafskollegen und ich müssen ihm das Umfeld schaffen, in dem er sich am besten entwickeln kann. Zuerst muss er hart an sich arbeiten und er braucht Unterstützung um sich herum“, sagte der Trainer des FC Chelsea auf einer Pressekonferenz.

Der 24-jährige Werner war im Sommer für 53 Millionen Euro von RB Leipzig nach London gekommen. Nach gutem Start fiel der deutsche Nationalstürmer zuletzt in ein Leistungsloch. In der Premier League ist er seit zehn Partien torlos und musste zuletzt auch mal auf die Bank. Dennoch meint Lampard: „Timo hat in den vergangenen Jahren nicht zufällig so viele Tore gemacht, sondern weil er sehr talentiert ist.“ Heute Abend (21:15 Uhr) tritt Chelsea bei Leicester City an.