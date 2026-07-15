Menü Suche
Kommentar 46
Bundesliga

Adeyemis klares Bekenntnis

von Dominik Sandler - Quelle: Sport
Karim Adeyemi mit Nico Schlotterbeck und Yan Couto @Maxppp

Flügelflitzer Karim Adeyemi hat für seinen Wechsel zum FC Barcelona alles in die Waagschale geworfen. Laut der ‚Sport‘ waren die Verantwortlichen der Katalanen begeistert vom Commitment des 24-Jährigen. Als Adeyemi vom Interesse des spanischen Meisters erfahren hat, habe er sämtliche Vertragsgespräche mit dem BVB sowie Anfragen anderer Klubs ad acta gelegt.

Unter der Anzeige geht's weiter

Noch ist der Wechsel nicht offiziell, doch beide Klubs haben sich bereits offen zum bevorstehenden Deal geäußert. Adeyemi verlässt Dortmund nach vier Jahren und bringt inklusive Boni bis zu 29 Millionen Euro ein. Zudem wird Schwarz-Gelb bei einem Weiterverkauf mit 35 Prozent beteiligt.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen (46)
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
La Liga
BVB
Barcelona
Karim Adeyemi

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
La Liga La Liga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Barcelona Logo FC Barcelona
Karim Adeyemi Karim Adeyemi
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert