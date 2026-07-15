Flügelflitzer Karim Adeyemi hat für seinen Wechsel zum FC Barcelona alles in die Waagschale geworfen. Laut der ‚Sport‘ waren die Verantwortlichen der Katalanen begeistert vom Commitment des 24-Jährigen. Als Adeyemi vom Interesse des spanischen Meisters erfahren hat, habe er sämtliche Vertragsgespräche mit dem BVB sowie Anfragen anderer Klubs ad acta gelegt.

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Noch ist der Wechsel nicht offiziell, doch beide Klubs haben sich bereits offen zum bevorstehenden Deal geäußert. Adeyemi verlässt Dortmund nach vier Jahren und bringt inklusive Boni bis zu 29 Millionen Euro ein. Zudem wird Schwarz-Gelb bei einem Weiterverkauf mit 35 Prozent beteiligt.