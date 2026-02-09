Menü Suche
Kommentar
Scherhant begründet seinen Hertha-Abgang

von Tom Kunze - Quelle: Bild
Derry Scherhant im Freiburg-Trikot @Maxppp
Vor dem anstehenden Pokal-Duell zwischen Hertha BSC und dem SC Freiburg hat sich Derry Scherhant über die Hintergründe seines Sommer-Wechsels geäußert. Gegenüber der ‚Bild‘ bekräftigte der gebürtige Berliner, dass diese überwiegend sportlicher Natur waren: „Klar war für mich einer der Hauptgründe, in der Bundesliga zu spielen. Außerdem habe ich hier die Chance, international zu spielen.“

Für den 23-jährigen Offensiv-Akteur – der bei der Hertha einst zum Profi heranreifte und im Trikot des Hauptstadtklubs 2022 in der Bundesliga debütierte – endete das Kapitel bei den Blau-Weißen durch seinen Wechsel in den Breisgau nach fünf Jahren. Im Rahmen des DFB-Pokal-Viertelfinals kehrt der deutsche U21-Nationalspieler am morgigen Dienstag (20:45 Uhr) ins Berliner Olympiastadion zurück. Dem Rechtsfuß gelang in drei bislang absolvierten Partien im laufenden Wettbewerb ein Treffer.

