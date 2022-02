Sterling-Zukunft: Guardiola tritt Entscheidung ab

Pep Guardiola hält die Zukunft von Raheem Sterling nach eigener Aussage nicht in seinen Händen. „Was die Zukunft betrifft, weiß ich nicht, was passieren wird. Der Verein entscheidet. Ich gebe meine Meinung ab, aber natürlich trifft der Verein die ganze Zeit die Entscheidung“, stellt der Trainer von Manchester City laut dem ‚Guardian‘ klar.

Unter der Anzeige geht's weiter

Bis 2023 ist Sterling vertraglich noch an City gebunden. Nach schwachem Saisonstart präsentierte sich der 27-jährige Dribbler in den vergangenen Monaten formverbessert. Eine Zusammenarbeit über die aktuelle Saison hinaus ist dennoch nicht in Stein gemeißelt.