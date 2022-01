Union verleiht van Drongelen

Rick van Drongelen verlässt Union Berlin auf Leihbasis und schließt sich dem KV Mechelen an. Wie der belgische Erstligist offiziell mitteilt, kommt der 23-Jährige bis zum Saisonende und unterstützt die Innenverteidigung des vierfachen belgischen Meisters.

Unter der Anzeige geht's weiter

Unions Geschäftsführer Oliver Ruhnert sagt zu dem Deal: „Rick braucht nach seiner langen Verletzungspause in der letzten Saison Spielpraxis. Diese Chance bietet sich ihm jetzt in einer attraktiven Liga. Wir wünschen Rick alles Gute und werden seine Entwicklung genau im Auge behalten.“ Der Niederländer kam seit seinem Wechsel vom Hamburger SV im vergangenen Sommer noch zu keinem Einsatz, an die Eisernen ist van Drongelen bis 2025 gebunden.