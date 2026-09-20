Barça schießt gegen Atlético

Joan Laporta hat Atlético Madrid aufgrund der Wechsel-Odyssee um Julián Alvarez (26) nochmals kritisiert. Nach der gestrigen Generalversammlung sagte der Präsident des FC Barcelona: „Atlético hat sein wahres Gesicht gezeigt. Sie haben sich benommen, als wären sie die Gekränkten. Wir haben getan, was normalerweise üblich ist – da es Gespräche zwischen den Vereinen gab, habe ich persönlich mit Gil Marín (Geschäftsführer, Anm. d. Red.) gesprochen. Er sagte mir, Julián käme nicht, weil sie keine Alternative hätten und dann hat Atlético unangemessen reagiert. Ich weiß nicht, was es ausgelöst hat.“

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Stürmer Alvarez blieb schließlich in Madrid, obwohl er gerne nach Barcelona gewechselt wäre. „Wir hörten Berichte, dass sie an jeden auf der Welt verkaufen würden, nur nicht an Barça. Und das war tatsächlich der Fall. Sie waren tatsächlich bereit, Julián an jeden Verein der Welt zu verkaufen, aber nicht an uns“, meinte Laporta. Schlussendlich sei er aber „sehr zufrieden mit dem Kader“. Zur Einordnung: Statt Alvarez kam am Deadline Day Gabriel Jesus (29). Der FC Barcelona steht nach sieben Spielen mit einer makellosen Aubeute von 21 Punkten auf dem ersten Tabellenplatz.