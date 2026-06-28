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Bundesliga

Überraschender Zetterer-Transfer?

Erst im vergangenen Sommer wechselte Michael Zetterer zu Eintracht Frankfurt. Macht er jetzt schon wieder den Abflug?

von David Hamza - Quelle: Wolfsburger Allgemeine | Aller-Zeitung
1 min.
Torhüter Michael Zetterer gibt Anweisungen @Maxppp

Kamil Grabara (27) wird den VfL Wolfsburg nach dem Abstieg in die zweite Liga wahrscheinlich verlassen, die Suche nach einem neuen Torhüter läuft jedenfalls längst. Wunschlösung ist Tjark Ernst (23) von Hertha BSC.

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Laut ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ sind sich die Wölfe mit den Beratern des Torwarts weitestgehend einig, die Zusage von Ernst fehle aber noch. Dieser steht auch bei Bundesligisten und Vereinen wie Ajax Amsterdam und Celtic Glasgow auf dem Zettel.

Alternativen haben die Wolfsburger, die Anfang der kommenden Woche mit einer Ernst-Entscheidung rechnen, daher schon im Blick.

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Zetterer & Ortega im Visier

Nach Informationen von ‚Wolfsburger Allgemeine‘ und ‚Aller-Zeitung‘ ist neben dem vereinslosen Stefan Ortega (33/zuletzt Nottingham) auch Michael Zetterer (30) ein Thema beim VfL.

Zetterer war erst im August von Werder Bremen zu Eintracht Frankfurt gewechselt, bestritt wegen Verletzung und inkonstanter Leistungen von Kauã Santos (23) letztlich 28 Partien für die SGE und somit mehr als gedacht.

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In Frankfurt ist derweil die Verpflichtung eines neuen Torhüters mit Stammplatz-Ambitionen nicht ausgeschlossen – ein Kandidat ist Schwedens WM-Fahrer Jacob Widell Zetterström (27/Derby County).

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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