Kevin De Bruyne wird den SSC Neapel im Winter wohl nicht verlassen. „Er ist ein seriöser Typ. Ich glaube, er wird bis Juni bleiben“, erklärt Trainer Massimiliano Allegri im Interview mit ‚Sky‘ am Rande des Champions-League-Spiels gegen Manchester City mit Blick auf die Zukunft des Belgiers.

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Und weiter: „Wir werden alle älter, das Leben geht weiter. Es tat mir leid, ihn auszuwechseln. Ich weiß nicht, wie viele Jahre er noch spielen wird.“ De Bruyne selbst wollte die Transfergerüchte zuletzt nicht dementieren: „Ich kann dazu im Moment noch nicht viel sagen“, erklärte der Mittelfeldspieler kürzlich gegenüber ‚Tuttomercatoweb‘.