WM-Auslosung: DFB leidet unter FIFA-Änderungen

Die deutsche Nationalmannschaft muss bei der Weltmeisterschaft im kommenden Jahr einen deutlich schwereren Weg zum Titel gehen als bisher gedacht. Die FIFA hat heute die Lostöpfe und den Turnierbaum vorgestellt. Neu ist, dass die vier bestplatzierten Teams der FIFA-Weltrangliste in vier unterschiedliche Zweige gelost werden. Das betrifft Spanien, Argentinien, Frankreich und England. Dadurch wird sichergestellt, dass die beiden bestplatzierten Mannschaften, sollten sie ihre Gruppen gewinnen, nicht vor dem Finale aufeinandertreffen.

Für Deutschland – auf Rang neun des Rankings – bedeutet das nichts Gutes. Um den Nachfolger des Jules-Rimet-Pokals in New York in die Luft stemmen zu dürfen, muss das DFB-Team unter Umständen drei der oben genannten Topteams schlagen. Verändert wurde auch, dass die Sieger der noch ausstehenden Playoff-Spiele in Topf vier der Gruppenauslosung gelistet werden. Bislang ging man davon aus, dass zumindest die europäischen Teams in Topf zwei landen.