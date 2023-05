Nürnberg: Top-Scorer Duah vor Abschied?

Stürmer Kwadwo Duah könnte den 1. FC Nürnberg im Sommer verlassen. Laut der ‚Bild‘ besitzt das Arbeitspapier des 26-Jährigen beim Zweitligisten keine Gültigkeit für die dritte Liga. Heißt: Sollte der abstiegsbedrohte FCN absteigen, packt der Rechtsfuß seine Koffer. Derzeit rangieren die Franken auf dem 15. Tabellenplatz.

Für die Nürnberger war Duah in der laufenden Saison in 35 Partien an 13 Treffern direkt beteiligt (elf Tore, zwei Vorlagen). Folglich wäre ein Abgang des bis 2026 gebundenen Top-Scorers ein schwerer Verlust. Allerdings könnte Duah auch im Falle des Klassenerhalts nicht zu halten sein. Die Boulevardzeitung bringt mit Blick auf den Schweizer eine siebenstellige Ablösesumme ins Spiel. Aus seinem Wunschziel macht der Torjäger kein Geheimnis: „Ich habe schon häufiger gesagt, dass ich irgendwann mal in die Bundesliga will.“

