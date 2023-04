United wochenlang ohne Rashford

Manchester United muss beim Viertelfinal-Hinspiel der Europa League am morgigen Donnerstag gegen den FC Sevilla (21 Uhr) auf die Dienste von Marcus Rashford verzichten. Wie der Premier League-Klub vermeldet, wird der Englänger aufgrund einer Muskelverletzung für einige Spiele nicht zur Verfügung stehen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der Ausfall des Offensivspielers wird für die Red Devils nicht leicht zu kompensieren sein. In der laufenden Saison hat Rashford bereits 38 Scorerpunkte (28 Tore, zehn Vorlagen) in 47 Partien gesammelt. In der Europa League führt der 25-Jährige die Torjägerliste mit sechs Treffern an.

Lese-Tipp

Manchester oder München? Klarer Wunsch bei Sabitzer