Der französische Innenverteidiger Dayot Upamecano kehrt vorzeitig zum FC Bayern zurück. Wie der französische Verband mitteilt, hat der 27-Jährige das Camp der Équipe Tricolore um 9:30 Uhr am heutigen Samstag verlassen. Grund dafür ist die Ampelkarte, die Upamecano beim gestrigen Remis (1:1) gegen Italien kurz vor Schluss erhalten hatte.

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Durch den Platzverweis fehlt der Rechtsfuß im Spiel am Montag (20:45 Uhr) in der Nations League gegen Belgien gesperrt. Im Hinspiel gegen die Roten Teufel (1:0) wurde Upamecano von Trainer Zinédine Zidane geschont, gegen die Türkei (1:0) und gestern gegen Italien fand er sich in der Startelf wieder.