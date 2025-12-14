79 Millionen: Auch Tottenham will Haaland-Verfolger Thiago

Tottenham Hotspur und Newcastle United sind ins Rennen um Igor Thiago vom FC Brentford eingestiegen. Wie ‚CaughtOffside‘ berichtet, zeigen die Spurs und die Magpies neben Aston Villa nun auch konkretes Interesse an dem 24-Jährigen. Bei nicht näher benannten Klubs aus der Serie A und La Liga soll der Angreifer ebenfalls auf dem Zettel stehen. Brentford ruft eine Ablöse in Höhe von rund 79 Millionen Euro auf.

Tottenham hat sich dem Bericht zufolge nach einer Leihe erkundigt, während Newcastle den Brasilianer aufgrund der Verletzung von Yoane Wissa (29) als potenzielle Verstärkung für die Offensive ansieht. Thiago möchte sich ins Blickfeld von Carlo Ancelotti spielen, um eine Nominierung für die brasilianische Nationalmannschaft zu erhalten.