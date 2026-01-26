Girona: Klarheit um ter Stegen

Nun herrscht Klarheit um die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Girona. Der Torhüter ist spielberechtigt und steht sogar sofort in der Startelf gegen den FC Getafe. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch bezüglich der Rückennummer des DFB-Keepers gibt es eine Auflösung. Der 33-Jährige erhält die 22 und wird damit bis zum Saisonende für seinen Leihverein auflaufen.