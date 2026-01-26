La Liga
Girona: Klarheit um ter Stegen
Nun herrscht Klarheit um die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Girona. Der Torhüter ist spielberechtigt und steht sogar sofort in der Startelf gegen den FC Getafe. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.
Auch bezüglich der Rückennummer des DFB-Keepers gibt es eine Auflösung. Der 33-Jährige erhält die 22 und wird damit bis zum Saisonende für seinen Leihverein auflaufen.
