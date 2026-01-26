Menü Suche
Girona: Klarheit um ter Stegen

von Dominik Schneider
Marc-André ter Stegen im Training beim FC Barcelona @Maxppp
Girona 0-0 Getafe

Nun herrscht Klarheit um die Situation von Marc-André ter Stegen beim FC Girona. Der Torhüter ist spielberechtigt und steht sogar sofort in der Startelf gegen den FC Getafe. Die Partie wird um 21 Uhr angepfiffen.

Girona FC
𝐎𝐍𝐙𝐄! ❤️🤍

#GironaGetafe
Auch bezüglich der Rückennummer des DFB-Keepers gibt es eine Auflösung. Der 33-Jährige erhält die 22 und wird damit bis zum Saisonende für seinen Leihverein auflaufen.

