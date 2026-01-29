Menü Suche
Hoffenheim: Nächster Interessent für Berisha

von Luca Hansen - Quelle: Sky
Mergim Berisha für Hoffenheim im Einsatz @Maxppp

Die TSG Hoffenheim hat gute Chancen, Mergim Berisha in der laufenden Transferperiode loszuwerden. Laut ‚Sky‘ will US Lecce den Stürmer nach Italien locken. Möglich sei eine Leihe oder sogar ein fester Transfer. Kürzlich war bereits das Interesse von Sturm Graz durchgesickert.

Bei den Kraichgauern ist der 27-Jährige komplett außen vor, weshalb man Berisha gerne loswerden möchte. In der laufenden Saison kam er noch nicht zum Einsatz. Sein Vertrag in Hoffenheim läuft noch bis 2027.

