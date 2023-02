Miami: Neville bestätigt Messi-Interesse

Inter Miami hat indirekt sein Interesse an Lionel Messi und Sergio Busquets bestätigt. Gegenüber der ‚Times‘ sagte Miamis Chefcoach Phil Neville: „Ich werde nicht leugnen und sagen, dass an den Spekulationen, dass wir an Lionel Messi und Sergio Busquets interessiert sind, nichts dran ist. Seit ich in Miami bin, wurden wir mit jedem einzelnen Spitzenspieler im Weltfußball in Verbindung gebracht. Alle kann man aufzählen.“

Messi wird schon lange mit einem Transfer nach Miami im Herbst seiner Karriere in Verbindung gebracht. Bei Paris St. Germain läuft der Vertrag des 35-jährigen Argentinier im Sommer aus. Gleiches gilt für den 34-jährigen Busquets beim FC Barcelona. Eine Chance für Miami also? „Wir hatten Gonzalo Huguaín und Blaise Matuidi“, erinnert Neville, „jetzt haben wir die Möglichkeit, nach den Abgängen von Spielern, die nicht unter die Gehaltsobergrenze der Liga fallen, neue Spieler zu verpflichten.“

