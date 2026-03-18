Eintracht: Der Plan mit Wunderkind Ilicevic

Bundesligist Eintracht Frankfurt will langfristig mit Niko Ilicevic in die Zukunft gehen. Die ‚Bild‘ berichtet, dass der 15-Jährige an seinem 16. Geburtstag am 30. Oktober einen Fördervertrag am Main unterschreiben soll. Die SGE versuche „alles, um den Neffen von Ex-Bundesliga-Profi Ivo Ilicevic in Frankfurt zu halten“.

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Unter anderem hat Real Madrid den Youngster auf dem Schirm, der schon mit 14 bei einem Testspiel der Adlerträger unerlaubterweise mitgespielt hat. Die SGE wurde im Juni 2025 mit einer Geldstrafe von 20.000 Euro belegt. Sportvorstand Markus Krösche steht dem Boulevardblatt zufolge in regelmäßigem Kontakt mit der Familie von Ilicevic und zeigt dieser einen klaren Plan in Frankfurt auf.