Rückendeckung für Wagner

Die wachsende Kritik an Trainer René Wagner zwingt beim 1. FC Köln auch die Spieler dazu, Stellung zu beziehen. Im Interview mit dem ‚kicker‘ sagt Kapitän Marvin Schwäbe (31): „Für René ist der FC die erste Station als Cheftrainer, das ist Fakt. Aber ich finde, er meistert diese Aufgabe sehr gut. Wir sollten René einfach etwas Zeit geben und nicht sofort nervös werden, weil wir vier Zähler nach vier Spielen auf dem Konto haben.“

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Zuletzt kursierte sogar die Meldung, dass das Derby gegen Borussia Mönchengladbach am Sonntag (15:30 Uhr) schon das Entscheidungsspiel für die Zukunft des 38-Jährigen sei. Wagner hatte erst Ende der vergangenen Saison von Lukas Kwasniok übernommen. Zuletzt hatten sich auch die User von FT in der Mehrzahl für einen Trainerwechsel ausgesprochen.