Hohes Preisschild: VfB spricht mit Stiller-Nachfolger

Der VfB Stuttgart zeigt konkretes Interesse an Mittelfeldspieler Nathan De Cat (17) vom RSC Anderlecht. ‚Sky‘ berichtet von Gesprächen, schränkt aber ein, dass für einen Transfer zwei große Hürden im Weg stehen: Preisschild und Konkurrenz.

Unter der Anzeige geht's weiter

So sollen mindestens 25 Millionen Euro plus Boni nötig sein, um De Cat vom belgischen Rekordmeister loszueisen. Interesse zeigen bekanntlich auch zahlungskräftige Klubs wie der FC Bayern, RB Leipzig, der FC Arsenal und Newcastle United.

De Cat wäre vor allem dann ein Thema und finanzierbar, sollte Angelo Stiller (25) den Verein verlassen. Unter anderem Juventus Turin will zuschnappen, Stuttgart fordert 50 Millionen Euro Ablöse.

Unter der Anzeige geht's weiter

Eine Option für die Stiller-Nachfolger ist nicht nur das belgische Top-Talent De Cat (ein A-Länderspiel). Weit oben auf der VfB-Liste steht Caspar Jander (23/FC Southampton), der ebenfalls 25 Millionen Euro kosten soll.