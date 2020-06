Tedesco hatte „Angebote aus der Bundesliga“

Domenico Tedesco hätte vor seinem Wechsel zu Spartak Moskau auch die Möglichkeit gehabt, in der Bundesliga anzuheuern. „Ich war sechs Monate ohne Job, und es ist nicht so, dass ich nicht noch länger hätte warten können. Ich hatte auch Angebote aus der Bundesliga. Aber mich hat einfach die Aufgabe bei Spartak gereizt: großer Verein, tolle Stadt“, erläutert der 34-Jährige im Interview mit der ‚WAZ‘.

Mit Spartak belegt Tedesco in der russischen Liga einen gesicherten Mittelfeldplatz, nachdem er das Team in Abstiegsnöten übernommen hatte. Sein Vertrag in Moskau läuft noch bis 2021, Gespräche über eine Verlängerung haben bislang nicht stattgefunden. „Das erwarte ich auch nicht. Wir haben andere Sachen im Kopf. Das hat noch sehr viel Zeit“, sagt Tedesco.