Menü Suche
Kommentar
Bundesliga

Bayern steuert auf Überraschungstransfer zu

In den letzten Stunden des Wintertransfermarkts gab Bayern München noch zahlreiche junger Spieler ab. Ein anderer könnte dafür bald neu hinzukommen.

von Lukas Hörster - Quelle: The Athletic
Nimfasha Berchimas behauptet den Ball @Maxppp

Der FC Bayern steuert auf die Verpflichtung eines vielversprechenden Flügelspielers zu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der Rekordmeister dem Transfer von Nimfasha Berchimas nahe. Verhandlungen mit dem Charlotte FC laufen aussichtsreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berchimas ist ein 17 Jahre alter US-Juniorennationalspieler, der in seinen Auswahlteams stets zu den Jüngsten gehört. In der Profiliga MLS verzeichnet er bislang drei Kurzeinsätze.

Da Berchimas erst im Februar 18 Jahre alt wird, ist es wahrscheinlich, dass der Rechtsfuß erst im Sommer an der Säbener Straße aufschlagen wird. Sein Vertrag in Charlotte läuft noch bis Ende dieses Jahres.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
Alle Kommentare anzeigen
Unter der Anzeige geht's weiter

Weitere Infos

Bundesliga
Major League Soccer
FC Bayern
Charlotte
Nimfasha Berchimas

Weitere Infos

Bundesliga Bundesliga
Major League Soccer Major League Soccer
FC Bayern Logo FC Bayern München
Charlotte Logo Charlotte
Nimfasha Berchimas Nimfasha Berchimas
Unter der Anzeige geht's weiter

Empfohlene Artikel

alles zeigen

Videos & Highlights

Meistgelesen

Erkunden

Teilen
Top-Kommentare
Spielstatistiken vergleichen
Teilen
In die Zwischenablage kopiert