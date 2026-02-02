Bayern steuert auf Überraschungstransfer zu

Der FC Bayern steuert auf die Verpflichtung eines vielversprechenden Flügelspielers zu. Wie ‚The Athletic‘ berichtet, ist der Rekordmeister dem Transfer von Nimfasha Berchimas nahe. Verhandlungen mit dem Charlotte FC laufen aussichtsreich.

Unter der Anzeige geht's weiter

Berchimas ist ein 17 Jahre alter US-Juniorennationalspieler, der in seinen Auswahlteams stets zu den Jüngsten gehört. In der Profiliga MLS verzeichnet er bislang drei Kurzeinsätze.

Da Berchimas erst im Februar 18 Jahre alt wird, ist es wahrscheinlich, dass der Rechtsfuß erst im Sommer an der Säbener Straße aufschlagen wird. Sein Vertrag in Charlotte läuft noch bis Ende dieses Jahres.