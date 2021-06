Itter unterschreibt bei Osnabrück

Der VfL Osnabrück verstärkt sich zur kommenden Saison mit Davide Itter. Der 22-Jährige kommt vom VfL Wolfsburg, wo sein Vertrag Ende des Monats ausläuft. Wie Osnabrück offiziell mitteilt, hat der Flügelspieler ein Arbeitspapier bis 2023 unterschrieben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Itter lief in der vergangen Saison lediglich in der zweiten Mannschaft der Wölfe auf. In sieben Spielen in der Regionalliga Nord gelangen ihm dabei sechs Vorlagen. Der Spielbetrieb wurde aufgrund der Pandemie frühzeitig eingestellt.