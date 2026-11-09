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FT-Kurve Bundesliga

Klare Meinung: Bayern handelt richtig

von Martin Schmitz
Harry Kane signalisiert seine Zustimmung @Maxppp

Trotz der vereinzelt auftretenden Kritik an den Rahmenbedingungen der Vertragsverlängerung von Harry Kane (33), hat der FC Bayern München zumindest laut den FT-Lesern richtig gehandelt. In einer Umfrage stimmten 71 Prozent der User dafür, dass der amtierende Weltfußballer zurecht ein neues Rekordgehalt erhält, weil er es wert ist.

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Ist Harry Kane so viel Gehalt wert?
- Beendet
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Ende vergangener Woche wurde enthüllt, dass der englische Nationalelfkapitän der aktuell bestbezahlte Fußballer Europas ist. Kane hatte seinen Kontrakt bei den Bayern bis 2029 verlängert und kann auf ein Jahresgehalt von mehr als 25 Millionen Euro kommen. Das wurde von einigen Experten scharf kritisiert.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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