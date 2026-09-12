Arteta reagiert auf Jesus-Kritik

Mikel Arteta kann die öffentliche Kritik von Gabriel Jesus (29) an der Art der Trennung in diesem Sommer nicht nachvollziehen. „Ich habe mit Gabi ein persönliches Gespräch in der Kabine geführt. Ich weiß nicht, welche Worte nach außen gedrungen sind, aber unser Gespräch war vor allem von Dankbarkeit geprägt“, berichtete Arteta auf der jüngsten Pressekonferenz.

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Jesus‘ Vorwurf lautet, von Arteta ohne weitere Erklärung aus der Mannschaft gedrängt worden zu sein. „Manchmal, wenn man eine schlechte Nachricht überbringen oder etwas mitteilen muss, womit die Person nicht rechnet, muss jemand die Rolle des Bösewichts übernehmen. Wenn ich das sein muss, dann bin ich es eben“, sagt Arteta. Für zehn Millionen Euro wechselte Jesus spät im Transferfenster vom FC Arsenal zum FC Barcelona, der Start verlief mit einem Treffer in seinen bislang 16 Spielminuten vielversprechend.