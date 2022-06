United verlängert mit Iqbal

Zidane Iqbal wird die nächsten Karriereschritte bei Manchester United angehen. Die Red Devils haben mit dem 19-jährigen Iraker bis 2025 plus Option auf ein weiteres Jahr verlängert. In der abgelaufenen Spielzeit debütierte der zweifache Nationalspieler in der Champions League für die Profis von United gegen Young Boys Bern (1:1) im Old Trafford.

